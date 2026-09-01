VfB: Werder sagt Bouanani-Transfer ab

Der Transfer von Badredine Bouanani zum SV Werder Bremen kommt nicht zustande. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 21-Jährige weder an die Weser noch zu Racing Straßburg wechseln. Dass der Rechtsaußen den VfB Stuttgart in den kommenden Tagen noch verlässt, sei dennoch nicht ausgeschlossen.

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Werders Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz bestätigt in einer Medienrunde: „Wir haben uns dagegen entschieden, auf den Ausfall von Njinmah zu reagieren. Wir erwarten Felix Agu und Mitchell Weiser zeitnah zurück. Die beiden werden uns eine gewisse Flexibilität geben. Mitch kann zum Beispiel auch im Mittelfeld spielen.“