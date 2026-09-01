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Bundesliga

VfB: Werder sagt Bouanani-Transfer ab

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Badredine Bouanani fokussiert den Ball @Maxppp

Der Transfer von Badredine Bouanani zum SV Werder Bremen kommt nicht zustande. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 21-Jährige weder an die Weser noch zu Racing Straßburg wechseln. Dass der Rechtsaußen den VfB Stuttgart in den kommenden Tagen noch verlässt, sei dennoch nicht ausgeschlossen.

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Werders Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz bestätigt in einer Medienrunde: „Wir haben uns dagegen entschieden, auf den Ausfall von Njinmah zu reagieren. Wir erwarten Felix Agu und Mitchell Weiser zeitnah zurück. Die beiden werden uns eine gewisse Flexibilität geben. Mitch kann zum Beispiel auch im Mittelfeld spielen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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