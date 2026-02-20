Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht: Koch fällt gegen Bayern aus

von Fabian Ley
1 min.
Robin Koch spielt an seiner Kapitänsbinde @Maxppp
FC Bayern Frankfurt

Wie bereits befürchtet muss Eintracht Frankfurt beim Bundesligaspiel gegen den FC Bayern am morgigen Samstag (15:30 Uhr) krankheitsbedingt auf Kapitän Robin Koch (29) verzichten. Das bestätigte Cheftrainer Albert Riera auf der heutigen Pressekonferenz: „Robin ist krank, hat Temperatur und wird nicht im Kader stehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Koch reiht sich damit in die lange Ausfallliste ein. Neben dem Innenverteidiger fallen mit Arthur Theate (25) und Rasmus Kristensen (28) zwei weitere Abwehrkräfte langfristig aus. In der Offensive fehlen Can Uzun (20), Ansgar Knauff (24), Younes Ebnoutalib (22) und Michy Batshuayi (32). Immerhin kehren Jonathan Burkardt (25) und Arnaud Kalimuendo (24) gegen die Münchner zurück in den Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Robin Koch

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Robin Koch Robin Koch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert