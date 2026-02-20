Eintracht: Koch fällt gegen Bayern aus

Wie bereits befürchtet muss Eintracht Frankfurt beim Bundesligaspiel gegen den FC Bayern am morgigen Samstag (15:30 Uhr) krankheitsbedingt auf Kapitän Robin Koch (29) verzichten. Das bestätigte Cheftrainer Albert Riera auf der heutigen Pressekonferenz: „Robin ist krank, hat Temperatur und wird nicht im Kader stehen.“

Koch reiht sich damit in die lange Ausfallliste ein. Neben dem Innenverteidiger fallen mit Arthur Theate (25) und Rasmus Kristensen (28) zwei weitere Abwehrkräfte langfristig aus. In der Offensive fehlen Can Uzun (20), Ansgar Knauff (24), Younes Ebnoutalib (22) und Michy Batshuayi (32). Immerhin kehren Jonathan Burkardt (25) und Arnaud Kalimuendo (24) gegen die Münchner zurück in den Kader.