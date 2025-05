Mehrere Bundesliga-Anfragen für McAtee

James McAtee ist weiterhin ein äußerst gefragtes Transferziel in der Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben neben Bayer Leverkusen weitere namentlich nicht genannte Vereine aus Deutschland wegen des 22-Jährigen angefragt. Schon im Winter waren die Werkself, der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Mainz 05 und RB Leipzig am Spieler von Manchester City interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Offensivmann hat aber auch außerhalb der Bundesliga und vor allem in der heimischen Premier League einen Markt. Leverkusen hat mit einem Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro noch keinen Durchbruch erzielt. Unter Pep Guardiola kam McAtee in dieser Saison nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus, wird aber dennoch vom Spanier geschätzt.