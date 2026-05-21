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Flüchtet Weiper aus Mainz?

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Nelson Weiper im Trikot von Mainz 05 @Maxppp

Gehen der FSV Mainz 05 und Angreifer Nelson Weiper (21) im Sommer getrennte Wege? „Wie wir den Weg am besten fortführen, das müssen wir jetzt besprechen. Da müssen wir natürlich auch die Situation angucken, wie viel Sinn ergibt das bei uns? Oder wie viel Sinn ergibt vielleicht eine Luftveränderung?“, zitiert die ‚Bild‘ Sportdirektor Niko Bungert.

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Bungert weiter: „Nelli ist grundsätzlich jemand, dem wir zutrauen, auch in der Bundesliga weiterhin eine gute Rolle zu spielen.“ In der für Mainz abgelaufenen Saison fungierte Weiper jedoch meist als Joker und erzielte lediglich zwei Treffer. Mit Ransford Königsdörffer (24) haben die Rheinhessen jüngst nochmal auf der Stürmerposition nachgelegt, sodass Weiper im Sommer einen Tapetenwechsel anstreben könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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