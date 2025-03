Eintracht: Der Preis für Stach

Eintracht Frankfurt müsste für Hoffenheim-Mittelfeldspieler Anton Stach (26) eine zweistellige Ablöse auf den Tisch legen. Laut ‚Sky‘ beträgt das Preisschild für Stach im kommenden Sommer zwischen 15 und 20 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Sinsheim hat sich Stach zum unangefochtenen Leader entwickelt, verpasste in der laufenden Saison lediglich drei Spiele. Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers bei der TSG ist noch bis 2027 gültig, entsprechend entspannt kann Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker mit möglichen Interessenten in die Verhandlungen gehen.