Bensebaini reist von Nationalteam ab

Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach kehrt vorzeitig von seiner Reise zur algerischen Nationalmannschaft zurück. Wie sein Klub mitteilt, setzt der Linksverteidiger in Kürze sein Reha-Training in Mönchengladbach fort. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Niger (6:1) kam Bensebaini schon nicht zum Einsatz.

Zuletzt setzte der 26-Jährige aufgrund einer Leistenverletzung aus. In der laufenden Saison kam Bensebaini lediglich in zwei Bundesligaspielen zum Einsatz. Seit Anfang September stand der Außenverteidiger in keinem Pflichtspiel mehr auf dem Feld.