Fünfjahresvertrag: Leão winkt Traumgehalt

Fenerbahce leitet offenbar konkrete Schritte für eine Zusammenarbeit mit Rafael Leão (27) in die Wege. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ bieten die Türken dem Flügelflitzer vom AC Mailand einen Fünfjahresvertrag, der ihm ein jährliches Nettogehalt über acht Millionen Euro zuzüglich vier Millionen an möglichen Boni bescheren würde.

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Zudem soll Fenerbahce den Italienern bis zu 50 Millionen Euro Ablöse in Aussicht stellen. Sollte der Leão-Verkauf zwei Jahre vor Vertragsende über die Bühne gehen, wolle Milan bei Konstantinos Karetsas (18/KRC Genk) aufs Gaspedal drücken, der allerdings schon bei Borussia Dortmund im Wort steht. Derweil sind an Leão auch saudische Klubs sowie Tottenham Hotspur dran.