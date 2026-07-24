Menü Suche
Kommentar 1
Serie A

Fünfjahresvertrag: Leão winkt Traumgehalt

von Julian Jasch - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Rafael Leão für Portugal im Einsatz @Maxppp

Fenerbahce leitet offenbar konkrete Schritte für eine Zusammenarbeit mit Rafael Leão (27) in die Wege. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ bieten die Türken dem Flügelflitzer vom AC Mailand einen Fünfjahresvertrag, der ihm ein jährliches Nettogehalt über acht Millionen Euro zuzüglich vier Millionen an möglichen Boni bescheren würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem soll Fenerbahce den Italienern bis zu 50 Millionen Euro Ablöse in Aussicht stellen. Sollte der Leão-Verkauf zwei Jahre vor Vertragsende über die Bühne gehen, wolle Milan bei Konstantinos Karetsas (18/KRC Genk) aufs Gaspedal drücken, der allerdings schon bei Borussia Dortmund im Wort steht. Derweil sind an Leão auch saudische Klubs sowie Tottenham Hotspur dran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Süper Lig
Mailand
Fenerbahce
BVB
Konstantinos Karetsas
Rafael Leão

Weitere Infos

Serie A Serie A
Süper Lig Süper Lig
Mailand Logo AC Mailand
Fenerbahce Logo Fenerbahce
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Konstantinos Karetsas Konstantinos Karetsas
Rafael Leão Rafael Leão
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert