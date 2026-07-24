RB Leipzig sichert sich die Dienste von Julian Wenta. Nach Informationen des ‚kicker‘ wechselt das 16-jährige Offensivjuwel nach einem „wochenlangen Poker“ für eine Ablöse von 800.000 Euro, mit Boni könne der Betrag auf bis zu zwei Millionen Euro ansteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenta spielte seit 2020 für Jugendteams der Hertha, dreimal lief der gebürtige Berliner für die deutsche U16-Nationalmannschaft auf. Sein Vertrag in der Hauptstadt lief noch bis 2028.