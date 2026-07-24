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Bundesliga

Leipzig bedient sich bei Hertha

von David Hamza - Quelle: kicker
Julian Wenta (l.) mit einer Urkunde @Maxppp

RB Leipzig sichert sich die Dienste von Julian Wenta. Nach Informationen des ‚kicker‘ wechselt das 16-jährige Offensivjuwel nach einem „wochenlangen Poker“ für eine Ablöse von 800.000 Euro, mit Boni könne der Betrag auf bis zu zwei Millionen Euro ansteigen.

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Wenta spielte seit 2020 für Jugendteams der Hertha, dreimal lief der gebürtige Berliner für die deutsche U16-Nationalmannschaft auf. Sein Vertrag in der Hauptstadt lief noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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