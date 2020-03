Premier League: Fernandes ist Spieler des Monats

Bruno Fernandes wird für seine starken Leistungen im Trikot von Manchester United belohnt. Der 25-Jährige wurde offiziell zum Spieler des Monats gekürt. Damit ist er der erste Portugiese seit August 2008, der die Auszeichnung erhält. Damals war Deco vom FC Chelsea im August zum Spieler des Monats gewählt worden.

Fernandes war erst Ende Januar zu United gewechselt. Ohne Eingewöhnungszeit führte er die Red Devils sogleich als Schlüsselspieler aus dem Formtief. Seit seiner Ankunft im Old Trafford hat der Klub kein Pflichtspiel mehr verloren. Fernandes steuerte drei Tore und vier Vorlagen zum Erfolg des Teams bei.

Congratulations to @B_Fernandes8 on winning the @EASPORTSFIFA Player of the Month for February 🔴🇵🇹#PLAwards pic.twitter.com/475tuPlc00