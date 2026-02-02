Menü Suche
Kommentar
Primera Division

Nächste Option für James?

von Lukas Weinstock - Quelle: César Luis Merlo
James Rodríguez spielt einen Pass @Maxppp

James Rodríguez könnte im Herbst seiner Karriere ein neues Abenteuer in Argentinien wagen. César Luis Merlo berichtet, dass der 34-Jährige bei CD Platense angeboten wurde. Der argentinische Erstligist betrachte eine Verpflichtung des Kreativspielers als ernsthafte Option.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt stand der Kolumbianer bis Anfang Januar beim Club León FC unter Vertrag, seither ist er auf Klubsuche. Auch der MLS-Klub Orlando City ist an einem ablösefreien Transfer interessiert.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Primera Division
Platense
James Rodríguez

Weitere Infos

Primera Division Primera Division
Platense Logo Platense
James Rodríguez James Rodríguez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert