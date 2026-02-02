Nächste Option für James?

James Rodríguez könnte im Herbst seiner Karriere ein neues Abenteuer in Argentinien wagen. César Luis Merlo berichtet, dass der 34-Jährige bei CD Platense angeboten wurde. Der argentinische Erstligist betrachte eine Verpflichtung des Kreativspielers als ernsthafte Option.

Zuletzt stand der Kolumbianer bis Anfang Januar beim Club León FC unter Vertrag, seither ist er auf Klubsuche. Auch der MLS-Klub Orlando City ist an einem ablösefreien Transfer interessiert.