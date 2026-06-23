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Bundesliga

BVB-Abgang: Schlägt der VfB bei Kabar zu?

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit blickt der VfB Stuttgart unter anderem zu Borussia Dortmund. Die angestrebte Zusammenarbeit mit Almugera Kabar hat allerdings einen Haken.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Almugera Kabar in der Sonne @Maxppp

Der VfB Stuttgart hat es offenbar auf Almugera Kabar (20) von Borussia Dortmund abgesehen. Laut der ‚Bild‘ fanden sogar schon Gespräche mit dem Linksverteidiger statt, der in Bad Cannstatt als Backup für Platzhirsch Maximilian Mittelstädt (29) angedacht wäre.

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Das Problem: Dem Bericht zufolge ruft der BVB im Verkaufsfall fünf Millionen Euro Ablöse auf – das ist den Schwaben für einen Spieler, der lediglich sechsmal für die Profis auf dem Feld stand, zu viel. Abzuwarten bleibt also, ob die Bundesliga-Rivalen eine alternative Lösung finden.

Im Winter stand der deutsche U20-Nationalspieler ganz dicht vor einem Wechsel zum Hamburger SV, der jedoch auf den letzten Metern platzte. Jetzt drängt Kabar weiterhin auf eine Luftveränderung. Und auch die Schwarz-Gelben würden den gebürtigen Bremer zwei Jahre vor Vertragsende grundsätzlich gerne von der Gehaltsliste streichen. Neben dem VfB soll es noch weitere Interessenten geben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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