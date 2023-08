Verhandlungen laufen: Neue Dynamik bei Mavropanos

Der Plan ist unverändert: Konstantinos Mavropanos will nach drei Jahren beim VfB Stuttgart den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, die Schwaben wiederum eine Stange Geld mit dem Verkauf ihres Innenverteidigers verdienen. Noch steht eine Entscheidung aus, doch es tut sich was.

Während die zuletzt heißeste Spur nach England zum Premier League-Vertreter Nottingham Forest führte, rückt nun wieder verstärkt die SSC Neapel in den Fokus. Laut ‚Sky‘ führt der italienische Meister, zum ersten Mal im Mai als Mavropanos-Abnehmer gehandelt, Verhandlungen mit dem VfB. Es gilt, den zum FC Bayern abgewanderten Min-jae Kim (26) zu ersetzen.

Dem Vernehmen nach hat Mavropanos eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2025 gültigen Vertrag. 30 Millionen Euro sieht diese vor, 20 Millionen Euro dienen dem Bezahlsender zufolge nun als Verhandlungsgrundlage. Napoli, so ist anzunehmen, will den Bundesligisten so weit wie möglich davon runterhandeln.

Allzu weit wird der VfB aber nicht davon abrücken. Nottingham beißt mit seinem Zehn-Millionen-Gebot bislang auf Granit. Setzen die Italiener wiederum ein gutes Stück höher an, könnte es mit einem Deal klappen. Mavropanos selbst hat sich offenbar noch nicht auf einen neuen Klub festgelegt. Sportlich reizvoll wäre ein Wechsel zum Serie A-Champion aber zweifellos.