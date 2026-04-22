Medien: Grimaldo einig mit neuem Klub

Alejandro Grimaldo (30) hat sich anscheinend mit Besiktas auf eine Zusammenarbeit verständigt. Der belgische Transfer-Insider Sacha Tavolieri berichtet von einer Einigung zwischen Spieler und Klub. Besiktas‘ deutscher Sportdirektor Eduard Graf habe den linken Außenbahnspieler in einem persönlichen Gespräch von der Zusammenarbeit überzeugt.

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Das kommt durchaus überraschend, schließlich machte Grimaldo in der Vergangenheit keinen Hehl aus seinem Wunsch, eines Tages in La Liga auflaufen zu wollen. Darüber hinaus führte bereits eine heiße Spur zum FC Barcelona, der nun womöglich den Kürzeren zieht.

In trockenen Tüchern ist der Türkei-Wechsel aber nicht, dafür braucht es noch eine Übereinkunft mit Bayer Leverkusen. Eine Ablöse von weniger als zwölf Millionen Euro wurde zuletzt von spanischen Medien für den Standardspezialisten kolportiert, der an den Bundesligisten lediglich noch bis 2027 vertraglich gebunden ist. Tavolieri zufolge ruft Bayer aber mindestens 20 Millionen auf.