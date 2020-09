400 Millionen schwer: Fati hat unterschrieben

Der FC Barcelona muss sich keine Sorgen mehr machen bezüglich der gemeinsamen Zukunft mit Ansu Fati. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ hat der 17-Jährige am heutigen Mittwoch einen Profivertrag bei den Blaugrana unterzeichnet. Fati wird somit beim ersten Saisonspiel der Katalanen am kommenden Sonntag gegen den FC Villarreal (19 Uhr) erstmals Teil des Profikaders sein.

Was in vielen Fällen nur eine Randnotiz ist, bedeutet in diesem Fall aber deutlich mehr. Denn durch die Aufnahme in den offiziellen Kader ändern sich auch die Vertragsmodalitäten. Für Barça ist dies vor allem in Hinblick auf die Ausstiegsklausel von entscheidender Bedeutung.

So steigt die festgeschriebene Ablöse von 170 Millionen Euro auf 400 Millionen Euro, spätestens wenn Fati Ende Oktober seinen 18. Geburtstag feiert. Abwerbeversuche anderer Vereine sind also vorerst nicht zu befürchten. In diesem Sommer hatten unter anderem Manchester United und Borussia Dortmund Interesse am jungen Offensivjuwel gezeigt.

UPDATE (16:46 Uhr): Nun hat der FC Barcelona bestätigt, dass Fati ab sofort festgeschriebene 400 Millionen Euro kostet. Zudem bekommt der Youngster eine neue Rückennummer. Ab sofort läuft er mit der 22 auf dem Rücken auf.