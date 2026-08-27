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Ajax holt Tsygankov

Viktor Tsygankov wechselt vom FC Girona zu Ajax Amsterdam. Wie der niederländische Spitzenklub mitteilt, unterschreibt der 28-jährige Angreifer einen Vertrag bis 2029. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach vier Millionen Euro nach Spanien.

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