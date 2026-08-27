Ajax holt Tsygankov
Viktor Tsygankov wechselt vom FC Girona zu Ajax Amsterdam. Wie der niederländische Spitzenklub mitteilt, unterschreibt der 28-jährige Angreifer einen Vertrag bis 2029. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach vier Millionen Euro nach Spanien.
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Ajax has reached an agreement with Girona FC and Viktor Tsygankov regarding the transfer of the attacker. The 28-year-old winger has signed a contract in Amsterdam that runs until June 30, 2029. pic.twitter.com/XmRMT7m7Dn— AFC Ajax (@AFCAjax) August 27, 2026
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