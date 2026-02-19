M’gladbach: Neun Sommer-Abgänge möglich

Wahrscheinlich weg

Die Verträge von Tobias Sippel (37) sowie Innenverteidiger Marvin Friedrich (30) laufen zum Saisonende aus, eine Verlängerung zeichnet sich nach aktuellem Stand nicht ab. Darüber hinaus wird Mittelstürmer Alejo Sarco (20) nach seinem Gastspiel voraussichtlich zu Bayer Leverkusen zurückkehren, eine Kaufoption wurde den Fohlen nicht gewährt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für finanziellen Handlungsspielraum sind die Gladbacher zudem auf Spielerverkäufe angewiesen. Allen voran mit Rocco Reitz (23) und Joe Scally (23) könnten die nötigen Einnahmen erzielt werden. Während der von RB Leipzig gejagte Vizekapitän per Ausstiegsklausel für festgeschriebene 20 bis 28 Millionen Euro zu haben ist, dürfte der bis 2027 gebundene Außenverteidiger deutlich günstiger werden. Sechs bis acht Millionen Euro Ablöse erscheinen der ‚Bild‘ zufolge realistisch.

Auf der Kippe

Erst im Winter wurde Innenverteidiger Kota Takai (21) leihweise von Tottenham Hotspur verpflichtet. Anders als bei Sarco ließ sich der Bundesligist die Möglichkeit auf eine Festverpflichtung vertraglich zusichern. Ob die Kaufoption, die im hohen einstelligen Millionenbereich angesiedelt sein soll, für den Japaner (vier Länderspiele) gezogen wird, darf jedoch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bezweifelt werden. Stattdessen wirft die ‚Rheinische Post‘ eine Verlängerung der Leihe in den Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich gerne an Bord halten würden die Verantworltichen auch Leihstürmer Haris Tabakovic (31). Seine zehn Bundesligatreffer bescherten den Gladbachern wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das von der TSG Hoffenheim aufgerufene Preisschild über fünf Millionen Euro könnte dem Ligarivalen aber zu hoch sein.

Tendenz Verbleib

Deutlich konkreter sind die Pläne mit Yannik Engelhardt (24). Der laufstarke Sechser hat sich schnell zum Stammspieler gemausert, insofern können sich beide Parteien eine Weiterführung der Zusammenarbeit über den Sommer hinaus gut vorstellen. Für den ehemaligen deutschen U-Nationalspieler sollen, so ist zu vernehmen, knapp 4,5 Millionen Euro an Como 1907 fließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unbedingt weiterarbeiten will Rouven Schröder auch mit Stammkeeper Moritz Nicolas (28), der mit seinen guten Leistungen prominente Vereine auf den Plan gerufen hat. Der Schlussmann könnte im Falle eines Abgangs zwar die Gladbacher Kassen füllen, wurde von dem Sportdirektor aber bereits als unverkäuflich erklärt.