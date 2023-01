Darmstadt tütet Rekordtransfer ein

Der SV Darmstadt 98 holt Verstärkung für die Offensive an Bord. Wie die Lilien offiziell bekanntgeben, kommt Filip Stojilkovic (23) vom FC Sion zum Zweitligisten und unterschreibt bis 2027. Die Ablöse wird auf rund zwei Millionen Euro taxiert. Somit avanciert der Mittelstürmer zum Rekordtransfer der Darmstädter

„Ich wollte unbedingt zu den Lilien und bin total happy, dass es endlich hingehauen hat. Die Gespräche mit den Beteiligten in Darmstadt haben mir von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben und auch den Weg des Klubs verfolge ich nicht erst seit gestern“, sagt Stojilkovic, „von außen wirkt die Mannschaft sehr verschworen und gefestigt, deshalb kann ich es kaum erwarten, auch künftig ein Part dieses Teams zu sein. Natürlich ist es mein Ziel, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Lilien weiterhin in der Erfolgsspur bleiben.“

