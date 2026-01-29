Fener erhöht Kanté-Angebot

Fenerbahce drückt im Werben um N’Golo Kanté offenbar aufs Gaspedal. Laut dem türkischen Sportjournalisten Yagiz Sabuncuoglu haben die Istanbuler ein neues Angebot über vier Millionen Euro für den 34-jährigen Sechser abgegeben. Al Ittihad wolle nach dem Spiel gegen Al Fateh am heutigen Donnerstag (16 Uhr) eine Entscheidung über die Offerte treffen.

Beim Saudi-Klub steht Kanté nur noch bis zum Sommer unter Vertrag. Mit Fener selbst ist sich der 65-fache französische Nationalspieler dem Vernehmen nach bereits einig. Nun fehlt nur noch die Übereinkunft zwischen den Vereinen.