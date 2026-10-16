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Offiziell Bundesliga

Freiburg-Legende verlängert

von Dominik Sandler - Quelle: scfreiburg.com
3 min.
Lukas Kübler im Dribbling @Maxppp

Rechtsverteidiger Lukas Kübler bleibt dem SC Freiburg über den kommenden Sommer hinaus erhalten. Der Sport-Club teilt mit, dass der 34-Jährige seinen auslaufenden Vertrag verlängert hat. Kübler ist seit 2015 im Breisgau und steht aktuell bei 247 Pflichtspielen für den Bundesligisten.

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„Auf Kübi ist sportlich absolut Verlass. Er bringt jeden Tag totale Leidenschaft und Identifikation mit ein. Entweder er spielt selbst, oder er pusht die Kollegen. Wir freuen uns, mit einem Eckpfeiler unserer Mannschaft ein weiteres Stück des Weges zu gehen“, so Sportdirektor Klemens Hartenbach über Kübler.

veröffentlicht am
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