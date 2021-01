Bayern - Freiburg: So könnt ihr das Sonntagsspiel live sehen

In der Bundesliga steht ein weiteres Topspiel an: Spitzenreiter Bayern München empfängt den SC Freiburg, der die vergangenen fünf Bundesliga-Spiele allesamt gewann und damit aktuell zu den formstärksten Teams in ganz Europa gehört. Gegen den Rekordmeister aus München wollen die Breisgauer ihre beeindruckende Serie weiter ausbauen. Die Bayern jedoch sind nach der enttäuschenden 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag auf Wiedergutmachung aus.

Bayern vs. Freiburg live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Bayern und Freiburg findet am Sonntag, den 17. Januar statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 15:30 Uhr. Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie live. Die Übertragung beginnt bereits um 14:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentator der Begegnung ist Wolff Fuss. Zuschauer ohne TV-Anschluss können die Partie auch online über Sky Go streamen. Im Free-TV wird das Spiel zwar nicht live übertragen, ab 21:45 Uhr seht ihr in den dritten Programmen jedoch eine Zusammenfassung.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Bayern und Freiburg weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.