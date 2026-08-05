Sieben Kandidaten: RB kündigt Abgänge an

Vor dem Bundesligastart will RB Leipzig den Kader noch signifikant verkleinern. Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer betont im Trainingslager der Sachsen: „Wir müssen schon reduzieren, weil es natürlich für alle Beteiligten dann auch leichter ist. Zu viel Unzufriedenheit innerhalb einer Saison in der Kabine, aber auch auf dem Platz – das wollen wir nicht.“ In Saalfelden sind aktuell 35 Spieler dabei, der Wunschkader soll laut der ‚Bild‘ 28 Spieler beinhalten.

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Kandidaten für einen Verkauf gibt es reichlich. Das Boulevardblatt nennt Lutsharel Geertruida (26), Eljif Elmas (26), Arthur Vermeeren (21), Conrad Harder (21), Lukas Klostermann (30), El Chadaille Bitshiabu (21) und Ezechiel Banzuzi (21). Zudem könnten bei einigen Youngstern Leihen zum Thema werden. Da Angreifer Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) kommen soll, wartet noch viel Arbeit auf Schäfer.