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Premier League

Aston Villa bastelt an Doppel-Deal

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
Emiliano Buendía im Spiel von Aston Villa gegen PSG @Maxppp

Aston Villa möchte zwei Stammkräfte mit neuen Verträgen belohnen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass Victor Lindelöf (32) und Emiliano Buendía (29) Fortschritte in den Gesprächen über eine Verlängerung beim Premier League-Klub machen. Aktuell ist das Duo lediglich bis Saisonende gebunden.

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Lindelöf war 2025 ablösefrei von Manchester United gekommen, in dieser Saison verpasste der schwedische Innenverteidiger noch keine Minute. Buendía trägt unterbrochen von einer halbjährigen Leihe zu Bayer Leverkusen seit 2021 das Villans-Trikot. Insgesamt steuerte der argentinische Offensivmann 23 Tore und 18 Assists in 159 Einsätzen für den Verein aus Birmingham bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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