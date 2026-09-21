Triple Dahoam: Geht der FC Bayern finanziell all in?

Mitten herein in den Bundesligastart und die Aufregungen und Überraschungen um die erste DFB-Nominierung von Jürgen Klopp kam in der vergangenen Woche die Nachricht, dass sich die UEFA auf den Finalspielort für die Champions League-Saison 2027/28 festgelegt hat. Nach 2012 und 2025 findet das Endspiel zum dritten Mal in kurzer Abfolge in München statt. Und beim FC Bayern ist man wild entschlossen.

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Nach der so unglücklichen wie unverdienten Niederlage gegen den FC Chelsea (4:5 n.E.) im ‚Finale Dahoam‘ und dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen Inter Mailand (1:2/2:2) im vergangenen Jahr soll es im dritten Anlauf endlich klappen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird das „mit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Transferpolitik haben“.

Große Namen gewinnen große Spiele

Ein Abgang von Michael Olise (24, Vertrag bis 2029) erscheint in diesem Zusammenhang eher unwahrscheinlich. Ratsam, mit dem französischen Tempodribbler ins letzte Vertragsjahr einzubiegen, ist es aus finanzieller Sicht aber auch nicht. Macht Bayern deshalb große Zugeständnisse in den laufenden Verhandlungen zu einer Verlängerung?

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Sollte der FC Bayern finanziell für den Heim-Titel mehr ins Risiko gehen? Ja, der Titel dahoam ist wichtig fürs Prestige Ja, aber in Maßen Nein, das ist es nicht wert Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch Harry Kane (33) möchte unbedingt den Henkelpott gewinnen und macht die Aussicht dem Vernehmen nach zu einer Bedingung für seine Entscheidung, seinen Vertrag auszuweiten. Aktuell verhandeln beide Seiten über die Dauer des Kontrakts. Bayern plant bis 2029, Kane will für mehr Chancen auf den Titel in der Königsklasse und die WM mit England bis 2030 bleiben.

Es bliebe noch der Name Florian Wirtz. Der 23-Jährige steht wegen seiner Leistungen beim FC Liverpool stark in der Kritik und könnte am Saisonende verfügbar sein. Der FC Bayern hat den Spielmacher nie aus den Augen gelassen. Doch der dürfte teuer werden. Wie weit sind die Münchner also bereit, für den Titel im eigenen Stadion zu gehen?