Barças Reinigung wühlt Spanien auf | Der Pakt zwischen Ronaldo und Pirlo

Barças neuer Weg sorgt für Aufsehen

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Umbruch des FC Barcelona ist in vollem Gange und stößt in Spanien auf Empörung. Die bereits getroffenen Entscheidungen des neuen Trainers Ronald Koeman sind dabei in aller Munde. „Die Aufräumarbeiten beginnen“, titelt die ‚as‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ ziert das Titelblatt mit „Koeman will sie nicht“. Damit nimmt die spanische Sportzeitung Bezug auf Luis Suárez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic und Samuel Umtiti, die unter dem neuen Coach keine Zukunft mehr bei Barça haben sollen. Die ‚Sport‘ verabschiedet den uruguayischen Stürmer mit den Worten „Auf Wiedersehen Suárez“ und schreibt, dass nun die Ankunft von Lautaro Martínez möglich sei. Philippe Coutinho, der als frischgebackener Champions League-Sieger nach Barcelona zurückkehrt, zähle hingegen neben Jordi Alba und Sergio Busquets zum Teil des Neuaufbaus bei den Blaugrana.

Benfica fasst neue Wunschspieler ins Auge

Bei Benfica Lissabon kann von Ermüdung auf der Suche nach neuen Offensivkräften noch keine Rede sein. Mag man der Sportzeitung ‚Record‘ Glauben schenken, haben die Portugiesen die Fühler nach zwei neuen Spielern ausgestreckt als Alternativen zu Darwin Núñez und Edinson Cavani. „Fernández und Mariano auf dem Vormarsch“ lautet die Schlagzeile. Die Rede ist von Carlos Fernández, zuletzt ausgeliehen an Granada und derzeit in Diensten des FC Sevilla, sowie Mariano Díaz von Real Madrid. Letzteren würden die Portugiesen gerne auf Leihbasis in die portugiesische Hauptstadt lotsen.

Juves neues Traumduo

Nach dem gestrigen erstmaligen Treffen zwischen Cristiano Ronaldo und seinem neuen Trainer Andrea Pirlo versprüht die italienische Presse großen Enthusiasmus. „Ein Pakt zwischen Meistern“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘. „Die Champions sind aus dem gleichen Material gefertigt“, so die italienische Sportzeitung weiter. Aus Sicht der ‚Tuttosport‘ baut der neue Trainer auf das Talent von CR7 und möchte den Mannschafts- und Kampfgeist wieder herstellen. Demnach dürfte einer erfolgreichen Zusammenarbeit nichts im Wege stehen.