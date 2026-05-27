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Serie A

Neuer Job: Rangnicks Treffen mit Ibrahimovic

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
Ralf Rangnick im Porträt @Maxppp

Ralf Rangnick könnte den geschassten Igli Tare als Sportdirektor beim AC Mailand beerben. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der 67-jährige Deutsche ein Kandidat für den vakanten Posten ist. Am gestrigen Dienstag habe es in Wien ein Treffen zwischen Rangnick und Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic gegeben.

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Aktuell ist Rangnick als österreichischer Nationaltrainer tätig. Sein Vertrag läuft Ende Juli aus, es soll jedoch schon Einigkeit über grundsätzliche Rahmenbedingungen eines neuen Arbeitspapiers herrschen. Ob ihn das Interesse der Rossoneri zum Umdenken bewegt?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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