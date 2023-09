Casteels-Nachfolger: Wolfsburg verpflichtet Grabara

Kamil Grabara wird künftig beim VfL Wolfsburg zwischen den Pfosten stehen. In der Autostadt unterzeichnet der 24-Jährige einen ab Sommer 2024 gültigen Vertrag. Der Pole kommt vom FC Kopenhagen, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen 13,5 Millionen Euro. Wolfsburg hat zudem die Möglichkeit, den Transfer schon im Januar 2024 zu vollziehen.

Lese-Tipp

Einigung: Hazard verlässt den BVB

Ex-Bayern-Flirt

Grabara, der ein Gardemaß von 1,95 Metern misst, wurde in der Vergangenheit auch immer mal wieder beim FC Bayern gehandelt, konnte also international auf sich aufmerksam machen. In Wolfsburg soll der polnische Schlussmann auf Koen Casteels (31) folgen, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz erklärt: „Wir sind überzeugt, mit Kamil Grabara eine qualitativ hochwertige Lösung für den bevorstehenden Wechsel von Koen Casteels gefunden zu haben und sind sehr glücklich darüber, dass wir uns frühzeitig mit dem Spieler und dem Klub einigen konnten. Kamil hatte in den letzten beiden Jahren großen Anteil an den Erfolgen des FC Kopenhagen und hat auch auf internationaler Bühne starke Leistungen gezeigt. Wir hoffen, dass er seine gute Entwicklung auch in dieser Saison fortsetzt und freuen uns, dass er ab der kommenden Saison dann ein Teil unserer Mannschaft ist.“

Grabara sagt: „Die Art und Weise, wie sich der VfL um mich bemüht hat, hat mich sehr schnell davon überzeugt, dass dies der richtige Schritt in meiner Karriere ist. Deshalb ist mir die Entscheidung, nach Wolfsburg zu wechseln, leichtgefallen. Ich freue mich wirklich darauf, das mir entgegengebrachte Vertrauen zurückzuzahlen. Bis es aber so weit ist, werde ich alles dafür geben, mit dem FC Kopenhagen eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen und gemeinsam mit meiner Mannschaft unsere Ziele zu erreichen.“