Vasilj verlässt St. Pauli

Der FC St. Pauli muss in der kommenden Saison ohne Stammkeeper Nikola Vasilj planen. Direkt nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg (1:3), die den bitteren Abstieg der Kiezkicker besiegelte, verkündete der 30-Jährige bei ‚Sky‘ seinen Abschied: „Das war mein letztes Spiel für St. Pauli. Es ist hart für mich, das so zu sagen. Im Fußball ist es manchmal so. Du musst weitermachen. Ich habe mich die letzten Wochen darauf konzentriert, mit St. Pauli in der Liga zu bleiben. Jetzt wartet erst einmal die WM auf mich.“

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Vasilj war 2021 von Zorya Lugansk aus der Ukraine ans Millerntor gewechselt und bestritt seither 167 Pflichtspiele für den Verein, mit dem er 2024 den Aufstieg in die Bundesliga feierte. Besonders bitter für die Hamburger: Der Vertrag des bosnischen Nationaltorhüters war nur für das Oberhaus gültig, weshalb er den Klub nun ablösefrei verlassen kann. Im Juni steht für den Routinier erstmal die Weltmeisterschaft mit Bosnien und Herzegowina an.