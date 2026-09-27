Echte Liebe beim BVB | Tuchels Abwehr-Chaos

Kovac vor der Unterschrift

Was zuletzt bereits die ‚Sport Bild‘ berichtete, untermauern nun auch die ‚Ruhr Nachrichten‘: Niko Kovac soll in Kürze seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern. Der Kroate weist den besten Punkteschnitt aller BVB-Trainer der Geschichte auf und thront aktuell an der Tabellenspitze der Bundesliga.

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Sollte der BVB den Vertrag mit Niko Kovac verlängern? Ja, die Ergebnisse sprechen für sich Nein, ein anderer muss her Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch intern scheint es perfekt zu passen. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten: „Die Zusammenarbeit zwischen der Sportlichen Führung und Kovac gilt inzwischen als außergewöhnlich eng.“ Generell habe der BVB „in den vergangenen Monaten ein Betriebsklima geschaffen, das lange nicht selbstverständlich war. Zwischen Geschäftsführung und Trainer herrscht ein Vertrauensverhältnis, das Vertragsfragen beinahe zur Nebensache macht.“ Klingt fast nach echter Liebe beim BVB.

England schlägt sich selbst

England empfing am Samstagabend niemand Geringeren als Welt- und Europameister Spanien im Wembley Stadion. Dass die Partie mit 2:3 verloren ging, lag nicht nur an einem verschossenen Elfmeter von Harry Kane.

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Die ersten beiden spanischen Treffer legten die englischen Abwehrspieler Marc Guehi beziehungsweise Nico O‘Reilly quasi selbst vor. Beim dritten vergaß man völlig, das Zentrum zu verteidigen. Der ‚Telegraph‘ urteilt heute: „Ja, das Spiel hat hat Spaß gemacht. Aber kann Tuchel das Abwehr-Chaos retten?“ Einer Topnation sei das Abwehrverhalten „unwürdig“ gewesen, so das Blatt.