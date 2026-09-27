Menü Suche
Kommentar 9
FT-Kurve Bundesliga

Echte Liebe beim BVB | Tuchels Abwehr-Chaos

Während bei Borussia Dortmund die nächste wichtige Vertragsverlängerung ansteht, hat ein Ex-Trainer des BVB mit Defensivsorgen zu kämpfen. Die heutige FT-Presseschau.

von Lukas Hörster - Quelle: Ruhr Nachrichten | The Telegraph
1 min.
Niko Kovac vom BVB und Thomas Tuchel von England @Maxppp

Kovac vor der Unterschrift

Was zuletzt bereits die ‚Sport Bild‘ berichtete, untermauern nun auch die ‚Ruhr Nachrichten‘: Niko Kovac soll in Kürze seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern. Der Kroate weist den besten Punkteschnitt aller BVB-Trainer der Geschichte auf und thront aktuell an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter
Sollte der BVB den Vertrag mit Niko Kovac verlängern?
- Ende in 1 Tag
Bild wird erstellt

Auch intern scheint es perfekt zu passen. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten: „Die Zusammenarbeit zwischen der Sportlichen Führung und Kovac gilt inzwischen als außergewöhnlich eng.“ Generell habe der BVB „in den vergangenen Monaten ein Betriebsklima geschaffen, das lange nicht selbstverständlich war. Zwischen Geschäftsführung und Trainer herrscht ein Vertrauensverhältnis, das Vertragsfragen beinahe zur Nebensache macht.“ Klingt fast nach echter Liebe beim BVB.

England schlägt sich selbst

England empfing am Samstagabend niemand Geringeren als Welt- und Europameister Spanien im Wembley Stadion. Dass die Partie mit 2:3 verloren ging, lag nicht nur an einem verschossenen Elfmeter von Harry Kane.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ersten beiden spanischen Treffer legten die englischen Abwehrspieler Marc Guehi beziehungsweise Nico O‘Reilly quasi selbst vor. Beim dritten vergaß man völlig, das Zentrum zu verteidigen. Der ‚Telegraph‘ urteilt heute: „Ja, das Spiel hat hat Spaß gemacht. Aber kann Tuchel das Abwehr-Chaos retten?“ Einer Topnation sei das Abwehrverhalten „unwürdig“ gewesen, so das Blatt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Nations League
England
BVB
Thomas Tuchel
Niko Kovač

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Nations League UEFA Nations League
England Flag England
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Thomas Tuchel Thomas Tuchel
Niko Kovač Niko Kovač
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert