Teurer Deal: PSG schnappt sich Godts

Paris St. Germain hat sich die Dienste von Mika Godts gesichert. Der 21-Jährige unterschreibt in der französischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2031. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach stolze 55 Millionen Euro an Ajax Amsterdam, zehn Millionen davon als mögliche Boni.

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Mika Godts s’engage avec le Paris Saint-Germain ✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Mika Godts. L’attaquant belge rejoint le club de la capitale jusqu’en 2031. Il portera le numéro 22. ❤️💙



➡️ https://t.co/0YuEo90QTg pic.twitter.com/pxok6jgH0s — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026

Nach Maghnes Akliouche (24) und Ferran Torres (26) ist der zweifache belgische Nationalspieler bereits die dritte kostspielige Neuverpflichtung für die Offensive.

Godts war in der Vergangenheit auch in der Bundesliga ein heißes Thema: Der VfB Stuttgart hatte im Winter mehrfach für den Flügelspieler angefragt und auch beim FC Bayern stand der Dribbelkünstler hoch im Kurs. Nun erhielt jedoch PSG den Zuschlag. Nach den Abgängen von Gonçalo Ramos (25), Randal Kolo Muani (27) und Kang-in Lee (25) strukturieren die Pariser die zweite Garde ihrer Offensive neu.