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Bundesliga

BVB & DFB: Klares Ziel bei Nmecha

von Dominik Sandler
1 min.
Felix Nmecha wärmt sich auf @Maxppp

Bei Borussia Dortmund könnte Felix Nmecha schon bald wieder bereit für Einsätze sein. Trainer Niko Kovac sagte in einer Medienrunde über den deutschen Nationalspieler: „Felix ist auf dem Weg der Besserung. Er ist im Plan. Er gibt immer 100 Prozent. Natürlich ist die WM sein Ziel.“ Nach einem Außenbandriss im Knie ist der 25-Jährige seit wenigen Tagen wieder zurück im Lauftraining.

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Ob Nmecha für den BVB in dieser Saison überhaupt noch einmal auflaufen wird, ist indes offen: „Wir wollen es schaffen, Position zwei zu verteidigen. Wenn wir es ohne Felix schaffen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich ihn vielleicht auch gar nicht bringe“, so Kovac. Würde Julian Nagelsmann Nmecha auch ohne Spielpraxis mit zur WM nehmen? Dazu hat Kovac eine klare Meinung: „Er hat die Qualitäten, auch ohne ein Bundesligaspiel bei der WM dabei zu sein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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