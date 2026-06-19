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Barça an WM-Fahrer dran

von Daniel del Federico - Quelle: Sport
1 min.
Deco an der Seite von Hansi Flick @Maxppp

Der FC Barcelona zeigt großes Interesse an einer Verpflichtung von Lucas Herrington. Nach Informationen der ‚Sport‘ waren Scouts der Blaugrana bereits im April vor Ort, um den Innenverteidiger der Colorado Rapids genauer unter die Lupe zu nehmen. Der 18-Jährige wurde zudem in den WM-Kader von Australien berufen.

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Herrington war erst im Januar dieses Jahres für 450.000 Euro aus seiner Heimat von Brisbane Roar in die MLS gewechselt und avancierte dort prompt zum Stammspieler. Sein Ex-Klub aus Down Under hatte sich beim Transfer eigentlich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent für den vierfachen Nationalspieler gesichert, verkaufte diese Anteile zuletzt jedoch für rund eine halbe Million Euro.

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