Bornauw-Poker: Bundesliga-Konkurrenz für Köln

von David Hamza - Quelle: Bild
Sebastiaan Bornauw im Zweikampf mit Matheus Cunha @Maxppp

Der 1. FC Köln bleibt an Sebastiaan Bornauw (26) dran. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge haben die Domstädter eine Verpflichtung im Winter noch nicht abgehakt. Mittlerweile sollen sich aber weitere Interessenten aus der Bundesliga in den Poker eingeschaltet haben.

Der FC würde den belgischen Innenverteidiger, der bereits von 2019 bis 2021 für Köln aufgelaufen war, gerne ausleihen. Leeds United will allerdings erst einen Ersatz finden, ehe die Freigabe erteilt wird. Im Sommer wechselte Bornauw für sechs Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum Premier League-Klub, spielt dort aber nur die zweite Geige.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
