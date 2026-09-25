Ex-Juwel Kurt spricht über Bayern-Wechsel

Sinan Kurt ist zwölf Jahre nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern nicht der Meinung, damals einen Fehler begangen zu haben. „Nein. Ich würde es wahrscheinlich immer wieder so machen“, erklärt der heute 30-Jährige auf Nachfrage der ‚Bild‘, „wie es anders verlaufen wäre, wenn ich in Gladbach geblieben wäre, kann man sowieso nicht sagen. Niemand weiß, was dann passiert wäre. Deshalb würde ich nicht sagen, dass ich diesen Schritt anders machen würde.“

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Zur Erinnerung: Wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag wechselte Kurt für drei Millionen Euro Ablöse zu den Bayern, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Auch im weiteren Verlauf seiner Karriere schaffte es das einstige Ausnahemtalent nicht mehr auf die ganz große Bühne. Inzwischen leitet der Linksfuß eine Fußballschule. „In diesem Alter denkt man noch nicht unbedingt daran: Ich kann Profi werden. Da soll der Fußball erst einmal Spaß machen. Darauf achten wir. Gleichzeitig sind die Kinder sehr lernfähig und saugen alles auf wie ein Schwamm. Das macht mir sehr viel Spaß“, sagt Kurt über seine neue Aufgabe.