Spannende neue Option für Brandt

Nach sieben Jahren gehen Borussia Dortmund und Julian Brandt Ende Juni getrennte Wege. Mit der Entscheidung für einen neuen Klub lässt der 30-Jährige sich jedoch offenbar Zeit. Für den gebürtigen Bremer gibt es mehrere Optionen in verschiedenen europäischen Ligen.

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Eine neue Spur führt laut ‚Yorkshire Evening Post‘ in die Premier League. Demzufolge hat der Traditionsklub Leeds United ein Auge auf den Techniker geworfen und prüft einen Transfer: „Die Verstärkung des Mittelfelds und des Sturmbereichs ist für Leeds in diesem Sommer von entscheidender Bedeutung und Brandts Vielseitigkeit wäre ein großer Gewinn.“

Leeds hat große Ziele

Leeds hat sich nach dem geglückten Klassenerhalt als Aufsteiger in der vergangenen Saison für diesen Sommer zum Ziel gesetzt, den Kader qualitativ zu verstärken. Mittelfristig will der dreifache englische Meister den Blick wieder deutlich nach oben richten und in Zukunft eher um die internationalen Plätze mitspielen. Brandt soll dabei helfen.

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Das Wunschziel des 48-fachen Nationalspielers ist dem Vernehmen nach Spanien, laut dem Bericht geht Leeds davon aus, dass es mehrere konkrete Wechseloptionen für den ablösefreien Brandt geben wird, der sowohl als Zehner, im zentralen Mittelfeld als auch auf beiden Flügeln spielen kann. Zuletzt wurde Brandt mit Atlético Madrid, dem FC Arsenal, der AS Rom und Galatasaray in Verbindung gebracht.