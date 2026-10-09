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La Liga

Schlechte Neuigkeiten von Raphinha

von Lukas Weinstock
Raphinha jubelt nach seinem Treffer @Maxppp

Der FC Barcelona muss in den kommenden zwei Spielen auf Ausnahmekönner Raphinha verzichten. „Es ist keine Verletzung, aber wir müssen vorsichtig sein, weil er vergangenes Jahr drei Verletzungen hatte, und wir müssen auf ihn aufpassen. Er wird morgen nicht da sein und auch nicht gegen Galatasaray“, verkündete Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Getafe (18:30 Uhr).

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Der Ausfall wiegt schwer, ist Raphinha doch überragend in die neue Saison gestartet. Nach acht Partien steht der Offensivstar bereits bei 14 Toren und drei Vorlagen. Unter der Woche verlängerte der Brasilianer seinen Vertrag bis 2030.

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