Sandhausen verlängert mit Schwartz

Alois Schwartz wird künftig die sportlichen Geschicke des SV Sandhausen leiten. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde das auslaufende Arbeitspapier des Cheftrainers bis 2024 verlängert. Der 55-Jährige hatte im September zum zweiten Mal in seiner Karriere in Sandhausen das Traineramt übernommen und hat mit dem Klub aus der Kurpfalz den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche.

„Die Arbeit beim SV Sandhausen ist für mich schon längst zu einer Herzensangelegenheit geworden. Meine Verlängerung am Hardtwald ist für mich eine Selbstverständlichkeit, nicht zuletzt auch aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Vereinsverantwortlichen. Zukünftig gilt es weiterhin die Kräfte zu bündeln und gemeinsam anzupacken, damit am Hardtwald auch in den kommenden Jahren Zweitliga-Fußball zu sehen sein wird“, freut sich Schwartz über die Verlängerung.