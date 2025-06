Bayer-Kompromiss macht Quansah billiger

Innenverteidiger Jarrell Quansah wird für Bayer Leverkusen aufgrund der mit dem FC Liverpool vereinbarten Rückkaufoption billiger als gedacht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bezahlt die Werkself rund 30 Millionen Euro Ablöse zuzüglich Boni für den 22-jährigen Engländer statt der bisher kolportierten 40 Millionen. Im Gegenzug würde Bayer das Doppelte der Kaufsumme erhalten, sollten die Reds Quansah zurückholen.

Laut ‚Bild‘ liegt die Vereinbarung der Rückkaufoption bei rund 60 Millionen Euro. Dieser Passus wird im bis 2030 datierten Arbeitspapier von Quansah verankert und war dem Bericht zufolge der Schlüssel für den Durchbruch in den Tranfsergesprächen. Andernfalls wäre der Kaufpreis wohl etwas zu hoch für Leverkusen gewesen. Somit sichert sich Liverpool für die kommenden Jahre noch einen Zugriff auf sein Eigengewächs.

Erst in einigen Tagen könnte die Werkself Quansah offiziell vorstellen. Zwar ist der Deal unter Dach und Fach, doch aktuell bestreitet der Innenverteidiger noch die U21-EM mit den Young Lions. Am kommenden Mittwoch treffen die Engländer im Halbfinale auf die Niederlande. Erst im Anschluss an das Turnier wird der Transfer laut ‚Sky Sports‘ endgültig abgeschlossen.