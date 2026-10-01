Der umworbene Mittelfeldspieler Nathan De Cat hat erläutert, aus welchem Grund er sich im Sommer für einen Wechsel zur TSG Hoffenheim entschieden hat. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 18-Jährige: „Die handelnden Personen hier waren extrem wichtig für mich. Und natürlich die Aussicht auf Spielzeit. Für einen jungen Spieler ist es das Wichtigste, so viele Minuten wie möglich zu sammeln. Ich finde, man muss zur richtigen Zeit die richtigen Leute und den richtigen nächsten Schritt wählen. Hoffenheim war für mich schlichtweg die beste Option.“

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Im Rennen um den Belgier waren auch einige andere namhafte Bundesligisten, darunter der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Letztlich überwies die TSG 20 Millionen Euro an den RSC Anderlecht. Im Kraichgau hat der zentrale Mittelfeldspieler durchaus Anlaufschwierigkeiten, zuletzt musste er zweimal in Folge 90 Minuten von der Bank aus zusehen.