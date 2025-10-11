70-Millionen-Gerücht: Fernandes lässt aufhorchen

Bruno Fernandes (31) denkt aktuell nicht an einen Abschied von Manchester United. „Ich bin glücklich hier, ansonsten wäre ich nicht geblieben“, sagte der portugiesische Spielmacher im Rahmen der Länderspielpause. An einen Wechsel habe er „keinen Gedanken verschwendet“.

Im Sommer wurde Fernandes allen voran mit Klubs aus der zahlungskräftigen Saudi Pro League in Verbindung gebracht. Zuletzt hieß es, Al Ittihad wolle im kommenden Jahr einen erneuten Vorstoß wagen. Ab einer Ablöse von rund 70 Millionen Euro wären die Red Devils dem Vernehmen nach verkaufsbereit, Fernandes selbst beschäftigt sich mit einem solchen Szenario aber offenbar nicht.