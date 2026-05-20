Raser-Eklat um Musiala: Führerschein weg & XXL-Schaden

Morgen um 13 Uhr wird der Name von Jamal Musiala ganz bestimmt über die Lippen von Bundestrainer Julian Nagelsmann gehen. Eine Weltmeisterschaft ohne den Dribbler des FC Bayern ist kaum denkbar. Zuletzt haderte der 23-Jährigen mit starken Formschwankungen nach einer langen verletzungsbedingten Auszeit. Vor einem Jahr sorgte der Rechtsfuß mit einem privaten Fehltritt für ein Schlamassel.

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Das Portal ‚Absolut Bayern‘ berichtet, dass der Profi am 13. April 2025 einen schwereren Verkehrsunfall auf der A8 verursachte. Musiala soll bei einem Überholvorgang mit 194 km/h mit einem VW Golf kollidiert sein, er selbst saß in einem um die 600-PS-starken Audi RS e-tron GT. Am Unfallort galt dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, Florian Lindemann, zufolge Tempolimit 120.

Die Insassen des VWs wurden leicht verletzt, der Sachschaden belaufe sich auf rund 200.000 Euro. Das Amtsgericht München erließ „am 28. Januar 2026 einen mittlerweile rechtskräftigen Strafbefehl gegen den Beschuldigten Jamal M. wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen“, zitiert die ‚tz‘ Lindemann.

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Es folgten eine Geldstrafe für Musiala sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. Seit Mitte Februar darf der offensive Mittelfeldspieler nicht mehr selbst ans Steuer. Auf den erneuten Erwerb des Führerscheins muss der Nationalspieler noch warten. „Nicht vor Ablauf von neun Monaten ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Strafbefehls“ ist dies möglich.

Wie der FC Bayern auf die Situation reagiert hat, ist bisher nicht bekannt. Von Spieler- und Vereinsseite aus wurde der Deckmantel des Schweigens über die Sache ausgebreitet. Ob Musiala auch klubintern für sein fahrlässiges Verhalten sanktioniert wurde, ist nicht bekannt.

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Musiala zeigt Reue

Update (19:02 Uhr): Gegenüber ‚Bild‘ äußerte sich jetzt auch Musiala zur Thematik. „Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe. Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde“, so der Berufsfußballer.

Weiter führt er aus: „Ich habe meine Strafe hierfür und auch das Fahrverbot in der Form akzeptiert. […] Der Unfall war wirklich ein einschneidendes Ereignis, das ich in der Folge für mich auch verarbeiten musste. Heute bin ich einfach nur froh und dankbar, dass weder andere noch ich dabei ernsthaft verletzt wurden.“

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Der DFB und der FC Bayern wurden zu jeder Zeit über den aktuellen Stand in Kenntnis gesetzt, betont Musiala. Beide Institutionen hätten ihn „unterstützt, wo sie nur konnten - auch dafür bin ich ihnen dankbar“.