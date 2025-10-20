Barça: Zwei Abgänge, zwei Verlängerungen

Nach der Vertragsverlängerung mit Frenkie de Jong (28) geht Sportdirektor Deco die nächsten Verhandlungen an. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge steht die Verlängerung mit Innenverteidiger Eric García (24) jetzt ganz oben auf der Agenda.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Spaniers, der unter Hansi Flick regelmäßig zum Stammpersonal zählt, läuft im Sommer aus. Barça will mit García verlängern, die Gespräche laufen auf Hochtouren. Ist die Unterschrift gesetzt, soll laut der ‚Sport‘ Ferran Torres (25) folgen. Der Angreifer ist vertraglich bis 2027 gebunden.

Bei zwei anderen Personalien bahnt sich dagegen eine Trennung an, berichtet die katalanische Zeitung. Innenverteidiger Andreas Christensen (29) werde voraussichtlich kein Angebot erhalten, der Kontrakt des Ex-Gladbachers endet nach der Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch bei Robert Lewandowski (37) mehren sich die Anzeichen für einen Abschied im Sommer. Als möglicher Ersatz kursieren in Barcelona die Namen Erling Haaland (25/Manchester City), Julián Álvarez (25/Atlético Madrid), Dusan Vlahovic (25/Juventus Turin), Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) und Karl Etta Eyong (21/UD Levante).