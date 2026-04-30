Wohlgemuth-Verhandlungen laufen

Der VfB Stuttgart will Sportvorstand Fabian Wohlgemuth langfristig an den Verein binden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, laufen aktuell Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags.

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Wohlgemuth weckt auch immer wieder Interesse bei anderen Bundesligisten. Der 47-Jährige kam Ende 2022 vom SC Paderborn nach Stuttgart. Mit dem VfB läuft es derzeit rund, vor einer Woche zog der Tabellenvierte ins DFB-Pokalfinale ein.