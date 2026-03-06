Nottingham-Chaos: Ex-Trainer reicht Klage ein

Auf Nottingham Forest kommen neben sportlichen offenbar auch noch rechtliche Probleme zu. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat Ex-Coach Nuno Espirito Santo ein Anwaltsteam beauftragt, das vor Gericht gegen die Tricky Trees vorgehen soll. Der genaue Grund der geplanten Klage ist nicht bekannt, dem Vernehmen nach steht diese jedoch in direkter Verbindung zur überraschenden Entlassung des 52-Jährigen im September. Santo hatte Nottingham in der Vorsaison zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder in den Europapokal geführt und in der Folge einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

Wenige Wochen später folgte das Aus. Hauptgrund soll ein Disput mit Edu gewesen sein, dem kurz zuvor installierten neuen Leiter des Fußballimperiums von Klubbesitzer Evangelos Marinakis. Edu wiederum wurde in den vergangenen Tagen mit vollem Gehalt vor die Tür gesetzt und erhielt sogar Hausverbot auf dem Vereinsgelände. Auch sportlich befindet sich der Klub in der Krise. Mit Sean Dyche sitzt bereits der dritte Nachfolger von Santo auf der Bank, Nottingham ist mittlerweile punktgleich mit dem ersten Absteiger auf Rang 17 der Premier League abgerutscht.