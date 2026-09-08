Lautaro: Inter-Boss reagiert auf Barça-Werben

Giuseppe Marotta hat sich über das Interesse des FC Barcelona an Lautaro Martínez (29) geäußert. Im Vorfeld der Partie gegen Real Madrid sagte der Präsident von Inter Mailand: „Zunächst einmal muss ich sagen, dass Lautaros Verhalten vorbildlich war. Er hat ein enormes Zugehörigkeitsgefühl bewiesen, indem er jegliche Verhandlungen, wie sie Barcelona vorschlug, vermieden hat.“

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Ganz aus der Luft gegriffen waren die Gerüchte um das intensive Werben der Katalanen um Martínez allerdings nicht. Als Ersatz von Wunschspieler Julián Alvarez (26) spielte dessen argentinischer Landsmann durchaus eine Rolle. „Zwar gab es Gespräche zwischen den beiden Vereinen, aber die Bedingungen dafür waren meiner Meinung nach alles andere als angemessen, denn Lautaro verkörpert die Gegenwart und die Zukunft unseres Vereins. Um zu gewinnen, braucht man eben auch Spieler wie ihn“, so Marotta. Am Ende verpflichtete Barça den Brasilianer Gabriel Jesus (29) für die Neuner-Position.