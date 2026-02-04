Gladbach-Abflug: Die Zahlen zum Güner-Deal

Die Zeit von Can Armando Güner bei Borussia Mönchengladbach endet. Laut ‚Sky‘ absolviert der 18-jährige Offensivspieler am morgigen Donnerstag den Medizincheck bei Galatasaray und unterschreibt dann am Freitag bis 2031 bei Cimbom. Die Löwen zahlen 5000.000 Euro plus 100.000 Euro an Boni an die Fohlen.

Der Vertrag des Youngsters wäre im Sommer bei Gladbach ausgelaufen, Sportdirektor Rouven Schröder und Co. hatten sich intensiv um eine Verlängerung bemüht. Eigentlich sollte Güner schon vor Wochen nach Istanbul wechseln, doch der Transfer wurde zur Posse. Mit Verzögerung geht der Deal jetzt durch, am Freitag schließt das Transferfenster in der Türkei.