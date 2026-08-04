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Premier League

Neuer Interessent für Jackson

von Simon Martis - Quelle: Daily Mail
1 min.
Nicolas Jackson im Einsatz für den FC Bayern München @Maxppp

Nicolas Jackson hat offenbar einen weiteren Interessenten aus der Premier League. Laut der ‚Daily Mail‘ beschäftigt sich Tottenham Hotspur mit dem Stürmer des FC Chelsea. Offizielle Gespräche zwischen den Klubs hat es bislang allerdings noch nicht gegeben. Ein möglicher Deal dürfte teuer werden: Die Blues bewerten den Ex-Bayern-Spieler weiterhin mit rund 76 Millionen Euro.

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Trainer Roberto De Zerbi möchte seine Offensive vor dem Saisonstart noch breiter aufstellen und sieht in Jackson offenbar eine Option für das Sturmzentrum. Sollte ein Transfer des 25-Jährigen nicht zustande kommen, rückt laut der ‚Sun‘ auch Folarin Balogun (25) in den Fokus. Der Angreifer der AS Monaco soll den Spurs von seinen Beratern angeboten worden sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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