HSV sticht Bundesliga-Duo aus

Der Hamburger SV hat den Poker um sein Top-Talent Finn Barkowsky (17) für sich entschieden. Nach Angaben des HSV verlängert der Offensivspieler seinen auslaufenden Vertrag langfristig. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zeigten die Bundesligisten VfB Stuttgart und Mainz 05 sowie Zweitligist SC Paderborn Interesse an einer Verpflichtung.

Die in Hamburg aufgezeigte Perspektive soll den Ausschlag für eine Verlängerung gegeben haben. Barkowsky kommt in dieser Saison für die U19- und Regionalliga-Auswahl zum Einsatz. Zum HSV war er im Sommer 2023 von Hansa Rostock gekommen.