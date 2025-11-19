2. Bundesliga
HSV sticht Bundesliga-Duo aus
1 min.
@Maxppp
Der Hamburger SV hat den Poker um sein Top-Talent Finn Barkowsky (17) für sich entschieden. Nach Angaben des HSV verlängert der Offensivspieler seinen auslaufenden Vertrag langfristig. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zeigten die Bundesligisten VfB Stuttgart und Mainz 05 sowie Zweitligist SC Paderborn Interesse an einer Verpflichtung.
Unter der Anzeige geht's weiter
HSV Young Talents @HSVYoungTalents – 14:47
Seit 2⃣0⃣2⃣3⃣ läuft Finn #Barkowsky mit der Raute auf der Brust auf - und das bleibt auch in den kommenden Jahren so. 🔷🙌 Unsere Verantwortlichen haben den Vertrag mit dem #U19-Offensivspieler langfristig verlängert. Stark! 💪Bei X ansehen
#nurderHSV #HSVYoungTalents
📸 Michael Schwarz (2)
#nurderHSV #HSVYoungTalents
📸 Michael Schwarz (2)
Die in Hamburg aufgezeigte Perspektive soll den Ausschlag für eine Verlängerung gegeben haben. Barkowsky kommt in dieser Saison für die U19- und Regionalliga-Auswahl zum Einsatz. Zum HSV war er im Sommer 2023 von Hansa Rostock gekommen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden