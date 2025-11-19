Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

HSV sticht Bundesliga-Duo aus

von David Hamza
HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz mit Sportchef Claus Costa @Maxppp

Der Hamburger SV hat den Poker um sein Top-Talent Finn Barkowsky (17) für sich entschieden. Nach Angaben des HSV verlängert der Offensivspieler seinen auslaufenden Vertrag langfristig. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zeigten die Bundesligisten VfB Stuttgart und Mainz 05 sowie Zweitligist SC Paderborn Interesse an einer Verpflichtung.

HSV Young Talents
Seit 2⃣0⃣2⃣3⃣ läuft Finn #Barkowsky mit der Raute auf der Brust auf - und das bleibt auch in den kommenden Jahren so. 🔷🙌 Unsere Verantwortlichen haben den Vertrag mit dem #U19-Offensivspieler langfristig verlängert. Stark! 💪

#nurderHSV #HSVYoungTalents

📸 Michael Schwarz (2)
Die in Hamburg aufgezeigte Perspektive soll den Ausschlag für eine Verlängerung gegeben haben. Barkowsky kommt in dieser Saison für die U19- und Regionalliga-Auswahl zum Einsatz. Zum HSV war er im Sommer 2023 von Hansa Rostock gekommen.

