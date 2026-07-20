Leih-Gerücht um Musiala | Dortmunds neuer Star

Wildes Gerücht um Musiala

Ein Jahr ist der Beinbruch von Jamal Musiala mittlerweile her. Bei der WM wurde deutlich, dass er Dribbelkünstler noch weit weg ist von seiner Bestform. Grund genug, um über eine Leihe nachzudenken? Laut ‚Hürriyet‘ ja: Dem türkischen Boulevardblatt zufolge wurde Musiala als Leihspieler bei Galatasaray angeboten.

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Dass das den Tatsachen entspricht, darf erstmal angezweifelt werden. Zwar hat der FC Bayern mit Ismael Saibari einen neuen Konkurrenten für Musiala verpflichtet – dennoch weiß man in München, zu welchen Leistungen der 23-Jährige schon mal in der Lage war. Daher dürfte der Plan von Trainer Vincent Kompany lauten, Musiala selbst zurück zu alter Stärke zu führen. Bis es für den FCB im Frühjahr 2027 wieder richtig wichtig wird, kann der Zehner an seiner Form feilen.

BVB liebt neuen Kagawa

Von der Öffentlichkeit ziemlich unbeobachtet lieh Borussia Dortmund vor knapp zwei Wochen Takato Yamamoto von Gamba Osaka aus – inklusive Kaufoption wohlgemerkt. Der 18-jährige Japaner ist eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen, zeigte beim Testspiel der Profis am Samstag gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1) aber eine 45-minütige Superleistung mit Tor und Vorlage.

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Die BVB-nahen ‚Ruhr Nachrichten‘ widmen sich heute dem neuen „Publikumsliebling“ und schreiben: „Takato Yamamoto wie einst Shinji Kagawa?“ Der ehemalige BVB-Spielmacher kam 2010 ebenfalls als unbeschriebenes Blatt aus Japan und wurde zum Star. Bis dahin ist es für Yamamoto noch ein ganz weiter Weg. BVB-Cheftrainer Niko Kovac zeigte sich jedoch angetan und beteuerte, dass „die Tür nach oben“ offen sei.