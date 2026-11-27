Im Sommer hat der Hamburger SV die Kaufoption bei Albert Grönbaek gezogen. Hat sich der Deal gelohnt? FT macht den Check.
Bisherige Leistung: 5/6
Kein Zweifel: Albert Grönbaek ist beim Hamburger SV in dieser Saison bislang der beste Offensivspieler. Wettbewerbsübergreifend steht der Däne schon bei drei Toren und vier Vorlagen. Auch unabhängig der Scorer-Werte hilft Grönbaek dem HSV mit seinen Ideen und Spielwitz. In manchen Spielen tauchte er aber ab – wie der Rest der Mannschaft.
Potenzielle Leistung: 6/6
In einer teilweise dysfunktionalen Offensive zeigt Grönbaek starke Leistungen. In einer besser harmonierenden Mannschaft würde die Formkurve sicherlich noch weiter nach oben zeigen. Grönbaek ist ein potenzieller Schlüsselspieler für Hamburg.
Preis/Leistung: 6/6
4,7 Millionen zahlte der HSV nach vorangegangener Leihe im Sommer an Stade Rennes. Geld, das die Verantwortlichen wohl immer wieder gerne ausgeben würden. Für diesen Preis einen wichtigen Spieler zu bekommen, ist nicht selbstverständlich.
Erwartungen erfüllt: 5/6
Die Hoffnung des HSV war es, dass Grönbaek zusammen mit Fabio Vieira ein dominanteres Offensivspiel aufziehen würde, als es bislang der Fall war. Das ist so nicht gelungen, dennoch hat er die Erwartungen grundsätzlich erfüllt.
Wiederverkaufswert: 5/6
Bleiben die Leistungen gut, wird irgendwann ein anderer Klub wegen Grönbaek anklopfen. In dem Fall darf sich der HSV auf einen Transfergewinn freuen. Weil der Däne mit 25 Jahren dem Talent-Alter aber schon entwachsen ist, werden wohl nicht mehr die ganz großen Summen fällig.
Taktischer Fit: 5/6
Als agiler Spielmacher mit gutem Raumgefühl ist Grönbaek gut geeignet für das System von Merlin Polzin. Einzig Mängel in der Entscheidungsfindung trennen ihn hier von der Bestnote.
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