Trostpreis Zidane | Hohn und Spott für Hürzeler

Der unerfüllte Traum von Klopp

Die Amtszeit von Xabi Alonso endete bei Real Madrid nach nur einem halben Jahr. Nachfolger wurde mit Álvaro Arbeloa kein großer Startrainer, sondern ein loyaler Vereinsdiener. Doch der 43-Jährige kann bislang nicht wirklich überzeugen und hat ebenso wie sein Vorgänger mit den Allüren von Vinicius Junior zu kämpfen. ‚ESPN.uk‘ geht nicht von einer längerfristigen Beschäftigung des ehemaligen Verteidigers aus und analysiert die anderen Kandidaten, die bei den Königlichen gehandelt werden. Dabei sei klar: „Bei Real Madrid geht es vor allem darum, den Superstar-Kader zu managen und die Champions League zu gewinnen, daher ist nicht zu erwarten, dass der Verein nach Alonso einen weiteren jungen Trainer verpflichtet.“

Der Hauptfokus liegt dem Vernehmen nach weiter auf der Personalie Jürgen Klopp. Der Head of Global Soccer von Red Bull hat jedoch bereits mehrfach zu verstehen gegeben, dass er sich gegenwärtig in seinem Job wohlfühlt und eventuell gar nicht mehr auf die Trainerbank zurückkehren wird. „Der ehemalige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist seit Jahren ein Ziel von Real Madrid“, so ‚ESPN.uk‘. Sollte Klopp jedoch wirklich nicht zu haben sein, werde Real das Comeback vom Comeback anstreben und erneut Carlo Ancelotti oder Zinedine Zidane um Hilfe bitten – quasi als Trostpreis statt des Hauptgewinns Klopp. „Wahrscheinlichstes Ergebnis: Eine Anfrage an Klopp, aber Zidane kehrt für eine dritte Amtszeit zurück.“ Problem: Zidane will eigentlich nach der WM Nationaltrainer von Frankreich werden.

Kritischer Punkt erreicht

Fabian Hürzeler wechselte vor eineinhalb Jahren als großes Trainertalent aus der Bundesliga nach England, um den Höhenflug von Brighton & Hove Albion fortzusetzen und den Klub dauerhaft in Reichweite der Europapokalplätze zu halten. In der ersten Spielzeit erreichte der 32-Jährige mit den Seagulls immerhin den achten Tabellenplatz. In der aktuellen Saison will der Mannschaft jedoch nicht viel gelingen. Nach fünf sieglosen Spielen seit Jahresbeginn und dem Sturz auf Platz 14 geht den Fans des Klubs die Geduld aus. Nach dem 0:1 gegen Crystal Palace am Sonntag hangelte es Pfiffe und Buhrufe von den Rängen, Hürzeler sprach in der Folge vom „schwierigsten Moment“ in seiner Karriere.

„Eine Saison, die vielversprechend begonnen hat, droht nun in einen Kampf gegen den Abstieg zu münden“, so die ‚Sun‘. „Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zwölf Ligaspielen kam die Unzufriedenheit der Fans voll zum Tragen.“ Der ‚Telegraph‘ schildert: „Der unter Beschuss stehende Cheftrainer wurde ausgebuht und mit Sprechchören wie ‚Du hast keine Ahnung, was du tust‘ und ‚Morgen wirst du gefeuert‘ bedacht, als seine Mannschaft im Amex Stadium eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen musste.“ Hürzeler selbst will weiterkämpfen, schließt einen Rücktritt aus: „Ich verspreche immer, dass ich mein Herz und meine Seele für diesen Verein gebe, und das werde ich auch weiterhin tun. Es ist keine einfache Situation. Aber ich werde die Kritik hinnehmen.“